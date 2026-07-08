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ВТБ: в первом полугодии рынок автокредитов вырос более чем на 40% ВТБ: выдачи "семейной" ипотеки в Самарской области в июне выросли более чем на треть Сбер в Поволжье увеличил поддержку АПК во время сезонных полевых работ Игорь Арефьев (ОТП Банк): "ИИ выводит безопасность разработки на новый уровень" В Сбере представили первый в России цифровой семейный офис

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ВТБ: в первом полугодии рынок автокредитов вырос более чем на 40%

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По предварительным оценкам ВТБ, за январь — июнь россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 894 млрд рублей — на 41% больше, чем в первом полугодии 2025 года. На фоне отпускного сезона июньские выдачи замедлились: рост составил лишь 1% по сравнению с маем, до 174 млрд рублей. Однако это на 31% выше июня прошлого года, что подтверждает уверенное восстановление рынка.

Среди регионов лидерство традиционно сохраняется за Москвой и Московской областью: здесь за полугодие ВТБ выдал на покупку машин более 17,5 млрд рублей. В тройку также входят Санкт-Петербург с Ленинградской областью (более 6,1 млрд рублей) и Краснодарский край (более 3,6 млрд рублей).

"Продажи первого полугодия оказались выше наших ожиданий. Ключевой драйвер — спрос на новые авто: новые машины более привлекательны за счёт господдержки, тогда как сегмент авто с пробегом сдерживается всё ещё высокими рыночными ставками. Активное вовлечение производителей в субсидирование ставок — ещё один значимый драйвер: если в декабре прошлого года на такие программы приходилось около 14% в наших выдачах, то в июне этого — уже 40%", — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

Гид потребителя

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