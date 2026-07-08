В День семьи, любви и верности телебашня в Самаре включит праздничную подсветку

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 8 июля, филиал РТРС "Самарский ОРТПЦ" включит архитектурно-художественную подсветку на главной телебашне региона в честь Дня семьи, любви и верности. Подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00.