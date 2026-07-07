Самарскому блогеру Сержу Моржу отказали в праве участвовать в выборах в Госдуму

Избирательная комиссия Самарской области отказала блогеру Сергею Трифонову (Серж Морж) в праве участвовать в выборах в Государственную думу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Ну все, 163-й округ, выдыхайте. ЦИК отказал мне в избирательном праве ввиду того, что у меня тяжкая статья, еще недостаточный срок прошел. Так что все, теперь выборы без меня, ребят. Так что спасибо всем за поддержку, ребят. Мне отказали на основании ФЗ-67, хотя у меня и условный срок был, но сказали, статья тяжкая, и это не волнует никого — закон есть закон. Так что, ребят, всем успехов. Голосуйте, кто хочет, за кого хочет. Я от этой темы отошел. Все, слава России, всех обнял", — сказал Серж Морж.
Кроме того, Трифонов опубликовал письмо от областного избиркома, в котором поясняется, что осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, не имеют права быть избранными до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.
В письме уточняется, что судимость блогера по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере или организованной группой) была погашена 2 сентября 2020 года. Судимость по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества (от 250 тыс. до 1 млн руб.) или использование служебного положения) была погашена 1 сентября 2020 года. Также у Сержа Моржа была судимость по ч. 2 ст. 336 УК РФ (оскорбление военнослужащими друг друга при наличии отношений начальник — подчиненный во время или в связи с исполнением обязанностей службы). Таким образом, согласно федеральному закону, участвовать в выборах Трифонов сможет не раньше 2030 года.
Последние комментарии
Ответственность со златки снимется, если правдиво ответить на вопрос "откуда она взялась?"
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
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Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!