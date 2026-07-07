Самарскому блогеру Сержу Моржу отказали в праве участвовать в выборах в Госдуму

Избирательная комиссия Самарской области отказала блогеру Сергею Трифонову (Серж Морж) в праве участвовать в выборах в Государственную думу. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Ну все, 163-й округ, выдыхайте. ЦИК отказал мне в избирательном праве ввиду того, что у меня тяжкая статья, еще недостаточный срок прошел. Так что все, теперь выборы без меня, ребят. Так что спасибо всем за поддержку, ребят. Мне отказали на основании ФЗ-67, хотя у меня и условный срок был, но сказали, статья тяжкая, и это не волнует никого — закон есть закон. Так что, ребят, всем успехов. Голосуйте, кто хочет, за кого хочет. Я от этой темы отошел. Все, слава России, всех обнял", — сказал Серж Морж.

Кроме того, Трифонов опубликовал письмо от областного избиркома, в котором поясняется, что осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, не имеют права быть избранными до истечения 10 лет со дня снятия или погашения судимости.

В письме уточняется, что судимость блогера по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере или организованной группой) была погашена 2 сентября 2020 года. Судимость по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата вверенного имущества (от 250 тыс. до 1 млн руб.) или использование служебного положения) была погашена 1 сентября 2020 года. Также у Сержа Моржа была судимость по ч. 2 ст. 336 УК РФ (оскорбление военнослужащими друг друга при наличии отношений начальник — подчиненный во время или в связи с исполнением обязанностей службы). Таким образом, согласно федеральному закону, участвовать в выборах Трифонов сможет не раньше 2030 года.