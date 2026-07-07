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Общество

Заниматься отловом собак в Самаре будет "Флагманвет"

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент городского хозяйства и экологии Самары заключил с ООО "Флагманвет" контракт на оказание услуг по обращению с бездомными собаками до 4 сентября 2026 года. Его стоимость составляет 3 млн рублей.

Фото: Александра Белова

Согласно документам закупки, подрядчик будет заниматься отловом бездомных собак, их транспортировкой и содержанием в пунктах временного содержания, чипированием и регистрацией, вакцинацией от бешенства, обработкой от паразитов. Также предусмотрена кастрация и стерилизация животных. Потерявшихся отловленных собак возвращают владельцам, агрессивных — умерщвляют, а остальных — передают новым владельцам, в приюты или возвращают на прежние места их обитания.

Интересно, что в мае департамент проводил аналогичные торги. Тогда контракт стоимостью 19,5 млн рублей получило ООО "Счастливая жизнь". Он был рассчитан до 30 ноября 2026 года.

ООО "Счастливая жизнь" владеет Наталья Добровольская. Жителям компания известна как ветеринарная клиника "Айболит". У Натальи Добровольской также есть производство муки в Богатовском районе - ООО "Мукомольная богатовская мануфактура".

Однако соглашение расторгли буквально спустя три дня после заключения. Как утверждали в мэрии, причиной была инициатива подрядчика.

Ранее же подрядчиком по отлову собак в Самаре было ООО "Добрые люди". Эта компания, как и "Флагманвет", принадлежат Ирине Тарасенко. Обе организации специализируются на оказании ветеринарных услуг. При этом к "Добрым людям" предъявляли претензии по поводу качества содержания отловленных животных.

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