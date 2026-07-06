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Молодежная политика Общество

Самарские семьи приглашают на День семьи, любви и верности

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 7 июля, в Самаре пройдет "Семейная гостиная". Мероприятие, организованное Министерством молодежной политики Самарской области, приурочено к Дню семьи, любви и верности.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

Событие рассчитано на молодые семьи до 35 лет, но прийти может каждый. Детей ждут в возрасте от 5 до 17 лет. Молодые семьи зовут провести праздник вместе.

В программе мастер-классы от специалистов, интерактивные площадки для родителей с детьми и розыгрыш подарков.

Вход свободный.

Начало в 15:30, площадка — Молодёжный центр Самарской области на пр. Масленникова, 37.

Регистрация по ссылке.

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