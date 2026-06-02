В Молодежном центре Самарской области прошел "Фестиваль Движения Первых"

V юбилейный Международный фестиваль детства и юности "Фестиваль Движения Первых" прошел в Международный день защиты детей одновременно во всех 89 регионах России. В Самаре фестиваль объединил 400 школьников.

"V юбилейный фестиваль детства и юности Движения Первых охватил все 89 регионов России и стал первым шагом в долгожданное лето. Фестиваль посвящен Году единства народов России. Он объединяет детей и взрослых, является символом дружбы, сохранения исторической памяти и преемственности поколений. Сегодня в рамках национального проекта "Молодежь и дети" мы создаем пространство, в котором каждый может непрерывно развиваться, получать актуальные знания и навыки, чтобы воплощать в жизнь свои мечты и быть счастливым в России. Фестиваль Движения Первых — это то место, где для детей открываются перспективы в науке и культуре, спорте и добровольчестве. Здесь ребята знакомятся с достижениями страны, с новыми технологиями, которые меняют мир вокруг нас, ищут единомышленников, чтобы воплотить свои идеи и проекты", — отметил Герой России, выпускник президентской кадровой программы "Время героев", председатель правления Движения Первых Артур Орлов.

Программа фестиваля включила несколько ключевых событий. Состоялось награждение актеров и организаторов фестиваля патриотической театральной постановки "Классика Победы. Время Героев", а также чествование победителей Всероссийского проекта-фестиваля "Российская школьная весна".

Созданию комфортных условий для работы и самореализации молодежи в Самарской области уделяется самое пристальное внимание. "Поддержка молодежи, создание возможностей для реализации — это одна из государственных задач, которую ставит наш президент Владимир Владимирович Путин. А значит, и безусловный приоритет для регионального правительства", — отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Важным акцентом фестиваля стала торжественная церемония вручения первых паспортов в рамках Всероссийской программы "Мы — граждане России!". Документ, полученный на главном детском празднике, становится символом принадлежности к великой стране и ее будущему.

"Это был волнительный момент, который я запомню на всю жизнь. Конечно, чувствуется большая ответственность. В будущем я бы хотела закончить кадетский класс и работать в следственном комитете, помогать раскрывать преступления", — поделилась Мирослава Железнова, получившая первый паспорт.

Для гостей фестиваля работали интерактивные площадки региональных отделений молодежных организаций: Международного клуба дружбы, Ресурсного центра добровольчества Самарской области, Российских студенческих отрядов и Самарского союза молодежи.

"Этот праздник напоминает нам, взрослым: каждый ребенок имеет право на безопасное детство, уважение и право быть услышанным. Мы в Движении Первых убеждены: защищать детей — значит верить в их идеи сегодня, помогать им делать первые шаги, даже если эти шаги кажутся неуверенными. Именно так мы вырастим поколение уверенных в себе граждан, которые будут гордиться своей страной и менять ее к лучшему. Очень важно, что к этому присоединяются наши партнеры — молодежные организации региона. Вместе мы создаем возможности для детей и молодежи в нашем регионе, а также помогаем им развиваться, знакомиться друг с другом и покорять новые вершины. И фестиваль — прекрасное доказательство этому", — сказала председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области, помощник губернатора Самарской области по молодежной политике Кристина Гнатюк.

Кроме того, состоялась Классная встреча с актером театра "Мастерская" Микаэлем Габриеляном. Ребята смогли задать вопросы профессиональному деятелю искусства, узнать о закулисье театрального процесса и вдохновиться на собственные творческие проекты.

Ярким дополнением программы стали мастер-классы, выступления ростовых кукол и шоу мыльных пузырей — все, чтобы встретить лето весело, задорно и с улыбкой. Фестиваль Движения Первых в Самарской области стал настоящим праздником детства, дружбы и единства, подарив юным участникам заряд энергии и яркие впечатления перед началом летних каникул.

Впереди ребят ждут яркие летние события вместе с Движением Первых. Один из ключевых проектов — Региональные профильные смены "Смены Первых: Сквозь Время". Это бесплатные программы в Молодежном центре "Лесная сказка", где участников ждут образовательные мастер-классы, встречи с интересными гостями и активный отдых на свежем воздухе. Регистрация на первую смену, которая пройдет с 17 по 25 июня, открыта до 7 июня по ссылке.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых" — крупнейшее российское сообщество, объединяющее детей и взрослых, государственные и общественные институты для развития единого воспитательного пространства в системе образования и за ее пределами.

Участниками Движения Первых являются более 15 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 54 тыс. первичных отделений. Работа Движения реализуется на основе добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях. Среди участников — 12 млн обучающиеся школ, колледжей и вузов, более 2 млн человек зарегистрированы в качестве наставников.