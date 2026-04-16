16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Молодежная политика Общество

В Самарской области подвели итоги фестиваля "КосмоФест-2026"

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 154
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре на территории музея Ракетно-космического центра "Прогресс" подвели итоги Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "КосмоФест"-2026. Фестиваль проводится по инициативе министерства образования Самарской области с 2018 года.

Фото: РКЦ «Прогресс»

В этом году фестиваль посвящен 65-летию первого полета человека в космос и 70-летию запуска первого искусственного спутника Земли. "КосмоФест"-2026 стал частью первой в России Недели космоса, которая будет проводиться ежегодно в рамках Десятилетия науки и технологий по распоряжению Владимира Путина.

Фестиваль объединил более 6 тыс. участников из разных регионов страны. Форматы участия самые разнообразные - поделки, изобретения, ролики, интервью, - но все объединены одной темой - "Космос". Большинство участников - дети и их родители. "Считаю, что все идет от родителей - и интересы,  и увлечения детей. Я уверен, что за космосом - будущее, это такое объединяющее пространство для всего человечества. И за освоением космоса - огромные перспективы", - поделился мнением Юрий Куницын, отец участника конкурса.

Фестиваль решает сразу несколько задач: от привлечения внимания общественности к теме космоса до развития детского технического творчества. "Задача конкурса соответствует всероссийскому тренду - популяризация научно-естественных наук и инженерного образования. По всей стране и в Самарской области открываются классы инженерного профиля, оснащаются лаборатории, реализуются программы дополнительного образования. И конкурс "КосмоФест" также призван показать возможности технических наук и технического творчества, поддержать интерес у подрастающего поколения к профессиям авиа- и  ракетно-космической отрасли", - отметил и.о. ректора института развития образования Игорь Минаев.

"Фестиваль "Космофест" дает возможность мечтать о космосе всерьез. Ребенок, который лепит ракету из пластилина или снимает ролик про спутник, чаще всего не выбирает будущую работу - он пробует пространство на прочность: интересно ли мне здесь?" - считает Константин Доладов, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области, многодетный отец, член общественного совета проекта "Крепкая семья" партии "Единая Россия".

"КосмоФест" собрал 6 тыс. участников - и в этом главная ценность фестиваля. За каждым проектом фестиваля я вижу родительский, отцовский вклад. Именно такие фестивали помогают растить будущих специалистов для нашей ракетно‑космической отрасли. Я поздравляю всех победителей и участников. Отдельное спасибо родителям, которые нашли время, силы и желание заниматься с детьми. Наша задача - быть рядом, поддерживать и подавать пример", - отметил Константин Доладов.

В торжественной церемонии объявления и награждения победителей фестиваля приняли участие ведущие специалисты авиакосмических предприятий, летчики-космонавты и ученые в области авиа- и ракетостроения. Участникам вручили дипломы и призы, но главным подарком стали поздравления и пожелания от действующего экипажа Международной космической станции.

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3