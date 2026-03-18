Победителей 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН определили в Самаре

В Самаре провели 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Участниками игр стали 37 команд из 28 регионов России и Республики Беларусь. По итогам двух игровых дней первое место завоевали команды "Хабарейра" (Хабаровск) и "Тридцать два" (Брянск), второе место — у "Нескучного дома" (Карабаш), "Трех сестер" (Краснодар) и "Сборной президентского внимания" (Комсомольск-на-Амуре). На третьем месте — "Столица Урала" (Екатеринбург), "Смузи" (Ставропольский край) и "Аб-Доб" (Махачкала).

"Самара всегда с радостью принимает гостей, особенно если это талантливые дети и молодежь со всей России. Для юных участников это не просто соревнование, а важный творческий старт — возможность заявить о себе на всероссийском уровне, получить ценные советы от профессионалов и найти друзей по всей стране. Спасибо участникам за улыбки, жюри — за мудрые оценки, организаторам — за праздник", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В рамках 1/3 финала команды соревновались в конкурсе "Приветствие", который является визитной карточкой каждого коллектива. Перед играми для участников организовали образовательную программу: редакторы помогли отточить структуру выступлений, а педагоги по сценическому мастерству провели репетиции по актерскому мастерству, пластике и визуальному оформлению номеров.

В состав жюри вошел Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов, генеральный директор ТТО "АМИК" Александр Масляков, заместитель руководителя Дирекции реализации творческих и специальных проектов Движения Первых Мария Бородина, телеведущий и продюсер Михаил Марфин, абсолютный чемпион Международного союза КВН в составе команды КВН "СОК", актёр Дмитрий Колчин, руководитель движения "Самарский КВН", чемпион Высшей лиги в составе команды "СОК" Сергей Ларионов, вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе команды КВН "Близкие" Павел Кудрявкин и участница Высшей лиги КВН в составе команды КВН "Пал Палыч" Екатерина Федорова.

"Роль детского КВН наиболее точно могут оценить сами юные участники. Их искренний интерес и вовлеченность — главный показатель успешности проекта. Детский КВН — это старт в мир творчества, где каждый может попробовать себя, раскрыться и понять свои таланты. Здесь дети учатся шутить, импровизировать и работать в команде. Мы специально проводим игры в разных городах, чтобы ребята не только соревновались, но и путешествовали, узнавали Россию и знакомились с её достопримечательностями", — сказал генеральный директор ТТО "АМИК" Александр Масляков.

Команды, прошедшие в полуфинал, продолжат борьбу в городе Сочи с 18 по 24 апреля 2026 года. Напомним, игры Всероссийской Юниор-Лиги КВН проводятся в рамках Всероссийского проекта "КВН.Первые" национального проекта "Молодёжь и дети". Организаторами игр в Самаре выступили ТТО "АМИК", Движение Первых, Правительство Самарской области при поддержке администрации города Самары. Генеральный партнёр проекта — Университет "Синергия".