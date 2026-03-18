Победителей 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН определили в Самаре

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
В Самаре провели 1/3 финала Всероссийской Юниор-Лиги КВН. Участниками игр стали 37 команд из 28 регионов России и Республики Беларусь. По итогам двух игровых дней первое место завоевали команды "Хабарейра" (Хабаровск) и "Тридцать два" (Брянск), второе место — у "Нескучного дома" (Карабаш), "Трех сестер" (Краснодар) и "Сборной президентского внимания" (Комсомольск-на-Амуре). На третьем месте — "Столица Урала" (Екатеринбург), "Смузи" (Ставропольский край) и "Аб-Доб" (Махачкала).

"Самара всегда с радостью принимает гостей, особенно если это талантливые дети и молодежь со всей России. Для юных участников это не просто соревнование, а важный творческий старт — возможность заявить о себе на всероссийском уровне, получить ценные советы от профессионалов и найти друзей по всей стране. Спасибо участникам за улыбки, жюри — за мудрые оценки, организаторам — за праздник", — сказал глава города Самары Иван Носков.

В рамках 1/3 финала команды соревновались в конкурсе "Приветствие", который является визитной карточкой каждого коллектива. Перед играми для участников организовали образовательную программу: редакторы помогли отточить структуру выступлений, а педагоги по сценическому мастерству провели репетиции по актерскому мастерству, пластике и визуальному оформлению номеров.

В состав жюри вошел Герой России, председатель правления Движения Первых Артур Орлов, генеральный директор ТТО "АМИК" Александр Масляков, заместитель руководителя Дирекции реализации творческих и специальных проектов Движения Первых Мария Бородина, телеведущий и продюсер Михаил Марфин, абсолютный чемпион Международного союза КВН в составе команды КВН "СОК", актёр Дмитрий Колчин, руководитель движения "Самарский КВН", чемпион Высшей лиги в составе команды "СОК" Сергей Ларионов, вице-чемпион Высшей лиги КВН в составе команды КВН "Близкие" Павел Кудрявкин и участница Высшей лиги КВН в составе команды КВН "Пал Палыч" Екатерина Федорова.

"Роль детского КВН наиболее точно могут оценить сами юные участники. Их искренний интерес и вовлеченность — главный показатель успешности проекта. Детский КВН — это старт в мир творчества, где каждый может попробовать себя, раскрыться и понять свои таланты. Здесь дети учатся шутить, импровизировать и работать в команде. Мы специально проводим игры в разных городах, чтобы ребята не только соревновались, но и путешествовали, узнавали Россию и знакомились с её достопримечательностями", — сказал генеральный директор ТТО "АМИК" Александр Масляков.

Команды, прошедшие в полуфинал, продолжат борьбу в городе Сочи с 18 по 24 апреля 2026 года. Напомним, игры Всероссийской Юниор-Лиги КВН проводятся в рамках Всероссийского проекта "КВН.Первые" национального проекта "Молодёжь и дети". Организаторами игр в Самаре выступили ТТО "АМИК", Движение Первых, Правительство Самарской области при поддержке администрации города Самары. Генеральный партнёр проекта — Университет "Синергия".

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Богатый 26 ноября 2025 01:41

Все уже давно попилено и вычищено …..

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Как выращивают цветы для озеленения Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

Трамвай чудес: гид по самому волшебному маршруту Самары

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

