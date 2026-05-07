В Самарской области продолжаются памятные мероприятия в рамках всероссийской акции "Бессмертный полк" в преддверии Дня Победы

В четверг, 7 мая, в ПривГУПС состоялся митинг-концерт с участием студентов и преподавателей университета, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Почетными гостями праздника стали жители Самары, труженики тыла, ветераны университета, железнодорожных войск и участники СВО.

Мероприятие началось с торжественного выноса государственных и ведомственных флагов и знамени Победы.

Копию штурмового флага 150-й Ордена Кутузова 2-й степени Идрицкой стрелковой дивизии, который был водружен над Рейхстагом в Берлине и стал символом Победы советского народа в Великой Отечественной войне, вынес студент 1 курса Электротехнического факультета, курсант военно-патриотического клуба (ВПК) "Сапсан" Матвей Баженов.

"Очень горжусь своей страной, Великой Победой, и, конечно, благодарен своим далеким близким и родным, героическому поколению военных лет за возможность жить сегодня в свободной стране", — сказал Матвей Баженов.

Также в составе знаменной группы чеканили шаг отличники учебы, участники всероссийских акций "Перекличка постов № 1", Парада Памяти и Парада Победы Салават Хайрутдинов, Богдан Бочанов и Замир Каримов.

С приветственным словом по случаю 81-й годовщины Победы советского народа над фашистской Германий в Великой Отечественной войне к участникам праздника обратилась проректор по социальным вопросам и молодежной политике ПривГУПС Евгения Хоровинникова. Она отметила значимость сохранения исторической памяти, объединяющей народы России, особенно в период специальной военной операции, когда наша страна вновь столкнулось с проявлениями фашизма со стороны Запада.

"Особое значение сегодня приобретает поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это не только гуманитарная помощь, но и всесторонняя социальная, психологическая и материальная поддержка, внимание и забота о тех, кто защищает интересы нашей страны", — сказала Евгения Хоровинникова.

Со словами поздравлений выступили представители региональных ветеранских и общественных организаций, в том числе председатель Совета ветеранов ПривГУПС Валентина Романова и председатель профсоюзной организации работников университета Валерий Тепляков.

Они напомнили молодому поколению о стойкости и мужестве железнодорожников на фронтах войны и в тылу, их непоколебимой вере в Победу.

В годы войны преподаватели и студенты железнодорожных техникумов прифронтовых железных дорог в Куйбышеве, Пензе, Саратове, Оренбурге ушли на фронт и навечно вписали свои имена в героическую летопись истории транспорта. Их фотографии были представлены в портретной галерее "Бессмертный полк" на Аллее Славы университета. "Вспомним всех поименно…" — не просто слова, это священный долг каждого гражданина нашей страны.

Портреты защитников Отечества появляются по всей Самарской области. "Стены памяти" — один из форматов Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России". Акция "Бессмертный полк" в альтернативных форматах продлится в Самарской области до 11 мая. Выбрать удобный формат участия и узнать, как присоединиться к всенародной акции памяти, можно на официальном сайте "Бессмертного полка России": www.polkrf.ru.

Также в этот день на площадке учебного полигона ПривГУПС работали 12 интерактивных площадок студенческих, патриотических объединений вуза, а также профсоюзной организации студентов.

Завершился митинг минутой молчания и возложением цветов к Вечному огню у Монумента Памяти, посвященного ветеранам железнодорожных войск.