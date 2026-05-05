"Единая Россия" приглашает всех проверить свои знания об агропромышленном комплексе

С 26 по 30 мая 2026 г. в России во второй раз пройдет Всероссийский аграрный диктант. Регистрация участников и площадок уже доступна на сайте агродиктант.рф.

Главная цель акции — проверить знания об агропромышленном комплексе, сельских территориях и продовольственной безопасности, а также еще раз подчеркнуть, что развитие сельских территорий остается приоритетом для всей страны.

Написать Агродиктант можно онлайн на платформе агродиктант.рф или очно на одной из организованных площадок во всех 89 регионах России. Проверить свои знания сможет каждый желающий с 26 по 30 мая. Для общеобразовательных организаций написание диктанта также возможно с 18 по 22 мая.

Напомним, что проект реализует партия "Единая Россия" в рамках партийного проекта "Российское село" совместно с Россельхозбанком при поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации и федеральных министерств и ведомств.