"Паровоз Победы": Сбер присоединился к юбилейному патриотическому рейсу

Сбер стал партнером историко-патриотического проекта "Паровоз Победы", организованного Куйбышевской железной дорогой в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На станции Самары 5 мая представят интерактивный стенд Сбера с историческими фотографиями, "ожившими" с помощью ИИ-помощника ГигаЧат на базе флагманских моделей банка.
В этом году "Паровоз Победы" посетит рекордное количество малых и больших городов - 22 железнодорожные станции Куйбышевской железной дороги.
В составе ретропоезда десять платформ с эксклюзивными экспонатами военного времени и вагоны "Бессмертного полка". Во главе уникального состава - легендарный паровоз серии "Л". В народе его ласково прозвали "Лебедем" или "Лебедянкой" - в честь конструктора Льва Лебедянского. За паровозом потянутся платформы с танками Т-34 и Т-70, зенитками, пушками и тяжелыми гаубицами. Некоторые образцы в этом году будут показаны публике впервые. Среди них трофейный чехословацкий танк "Прага" (Pz.Kpfw.38(t)).
Сопровождать пассажиров ретропоезда для более исторического погружения будут профессиональные реконструкторы и творческие коллективы.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬