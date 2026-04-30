"Паровоз Победы": Сбер присоединился к юбилейному патриотическому рейсу

Сбер стал партнером историко-патриотического проекта "Паровоз Победы", организованного Куйбышевской железной дорогой в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На станции Самары 5 мая представят интерактивный стенд Сбера с историческими фотографиями, "ожившими" с помощью ИИ-помощника ГигаЧат на базе флагманских моделей банка.

В этом году "Паровоз Победы" посетит рекордное количество малых и больших городов - 22 железнодорожные станции Куйбышевской железной дороги.

В составе ретропоезда десять платформ с эксклюзивными экспонатами военного времени и вагоны "Бессмертного полка". Во главе уникального состава - легендарный паровоз серии "Л". В народе его ласково прозвали "Лебедем" или "Лебедянкой" - в честь конструктора Льва Лебедянского. За паровозом потянутся платформы с танками Т-34 и Т-70, зенитками, пушками и тяжелыми гаубицами. Некоторые образцы в этом году будут показаны публике впервые. Среди них трофейный чехословацкий танк "Прага" (Pz.Kpfw.38(t)).

Сопровождать пассажиров ретропоезда для более исторического погружения будут профессиональные реконструкторы и творческие коллективы.