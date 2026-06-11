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Общество

Ремонт трамвайной линии в Самаре ограничит движение на перекрестке улиц XXII Партсъезда и Победы

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 июня, с 20:00 в Самаре стартует первая фаза ремонта трамвайной линии на пересечении улиц XXII Партсъезда и Победы, информирует мэрия Самары.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

До 18:00 четверга, 18 июня, в направлении станции метро "Безымянка" участок будет недоступен для движения автотранспорта, самокатов и других средств индивидуальной мобильности.

В сторону ул. Средне-Садовой транспорт направят по ул. Победы, ул. XXII Партсъезда, далее - в объезд через ул. Физкультурную.

Участок трамвайной линии будет выводиться из эксплуатации в следующие периоды:

 - с 20:00 11 июня до 05:00 12 июня;

 - с 20:00 12 июня до 05:00 14 июня; 

- с 20:00 14 июня до 05:00 15 июня; 

- с 20:00 15 июня до 05:00 16 июня: 

- с 22:00 16 июня до 05:00 17 июня.

В связи с временной приостановкой движения трамваев через ремонтируемый перекресток трассы следования маршрутов №№ 2, 4, 7, 11, 12, 19, 21 и 23 будут скорректированы следующим образом:

 - маршруты №4 и №23 - Постников овраг - Дом печати - Постников овраг - автостанция "Аврора" - улица Красных Коммунаров - автостанция "Аврора" - Постников овраг; 

- маршруты №7 и №12 - Стадион "Самара Арена" - улица Ново-Вокзальная - улица Ставропольская - улица Антонова-Овсеенко - Дом печати и обратно; 

- маршрут №11 - Автостанция "Аврора" - Юнгородок и обратно; 

- маршрут №19 - Улица Фадеева - улица Ново-Вокзальная - улица Ставропольская - улица Антонова-Овсеенко - Дом печати и обратно; 

- маршрут №21 - Барбошина поляна - улица Ново-Вокзальная - улица Ставропольская - улица Антонова-Овсеенко - Дом печати и обратно.

Отметим, что трамваи Кировского трамвайного депо, работающие на маршрутах №№ 11 и 19, по вечерам поедут в депо по Заводскому шоссе через Юнгородок.

Напомним также, что трамвайный маршрут № 2 (Постников овраг - Юнгородок) работает только в часы пик по будням.

Троллейбусы №7 Завод "Металлург" - троллейбусное депо №2 (улица Физкультурная, 1а) до завершения ремонта вышеуказанного перекрестка будут курсировать по укороченному маршруту. При движении от завода "Металлург" троллейбусы поедут по проспекту Металлургов - через проспект Кирова - по улице Вольской - улице Воронежской - ул. Победы - ул. Калинина - улице Вольской и обратно по тем же улицам.

Автобусы маршрутов №№ 30, 34, 41 и 226 будут объезжать ремонтируемый участок перекрестка улиц XXII Партсъезда и Победы.

В сторону станции метро "Безымянка" движение организуют по следующей схеме:

улица Победы - улица XXII Партсъезда - разворот на пересечении с улицей Физкультурной - улица XXII Партсъезда, далее - по своим обычным трассам следования.

В обратном направлении в период первой фазы ремонта перекрестка с трамвайными путями изменений не предусмотрено.

Отметим, что перекресток улиц XXII Партсъезда и Победы - десятый, который обновят в текущем году по госпрограмме "Развитие транспортной системы Самарской области".

На отрезке трамвайной линии протяженностью 87,5 метра подрядчик заменит основание, рельсошпальную решетку, уложит дорожные плиты на переезде и выполнит другие сопутствующие работы. С перечнем всех перекрестков, подлежащих ремонту в 2026 г., можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.

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