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Туризм Общество

Цифровой рывок в гостеприимстве: Самарская область переходит на заселение через мессенджер МАКС без бумажных паспортов

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Индустрия гостеприимства Самарской области выходит на новый технологический уровень, вслед за флагманскими отелями страны, такими как Four Seasons Hotel Moscow, "Сочи Парк Отель", Crown Hotel St. Petersburg и отели сети Cosmos, региональные объекты размещения внедряют сервис "Цифровой ID" на базе национального мессенджера МАКС.

Эта работа ведется в рамках федеральной повестки: заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко призвал субъекты организовать взаимодействие с отельерами для расширения практики использования МАКС. "Поддерживаю идею, что надо предлагать субъектам протокол работы с отелями и отельерами, который поможет подготовить преференции и льготы для заселяющихся, чтобы стимулировать использование МАКС. Например, привилегии, акции, обучение персонала", — заявил вице-премьер.

В настоящее время 464 коллективных средства размещения, осуществляющих деятельность на территории Самарской области, переходят на новый формат, и первыми работу с цифровыми сервисами начали отели "Лада-Восход" в Тольятти и "Холидей Холл" в Самаре. Теперь гостям нашего региона больше не нужно тратить время на заполнение бумажных анкет и предъявление паспорта на стойке регистрации — вся процедура занимает считанные секунды и проходит полностью в цифровом формате. Туристу достаточно открыть в профиле мессенджера МАКС раздел "Цифровой ID", перейти во вкладку "Паспорт" и нажать кнопку "Предъявить", после чего на экране смартфона генерируется динамический QR-код, который сотрудник отеля сканирует специальным устройством.

Паспортные данные гостя автоматически подгружаются в систему отеля из государственных информационных систем через Единую систему идентификации и аутентификации, а поля регистрационной анкеты заполняются автоматически, исключая риск ошибок при ручном вводе и полностью исключая возможность подделки документов. Сотруднику ресепшена остается только сверить данные и выдать ключи от номера, при этом сервис доступен совершеннолетним гражданам России, а также детям, заселяющимся с родителями, и у гостя всегда сохраняется выбор — воспользоваться цифровым решением или традиционным бумажным паспортом.

Для коллективных средств размещения Самарской области переход на цифру становится серьезным управленческим преимуществом, поскольку персонал перестает тратить время на перепечатывание паспортных данных и разбор почерка, что минимизирует ошибки человеческого фактора, сокращает время обработки одного гостя до нескольких секунд, оптимизирует нагрузку на службу приема и размещения и обеспечивает корректность данных для миграционного учета, а в часы пик заселение проходит быстрее и без очередей, что особенно важно для туристов в высокий сезон.

С 1 сентября 2026 года средства размещения с номерным фондом более 50 мест будут обязаны обеспечить такую возможность регистрации. Правила касаются всех типов средств размещения: гостиниц, санаториев, баз отдыха, кемпингов.

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