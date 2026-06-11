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Туризм Общество

Авито Путешествия выступит партнёром маршрута "Золотое кольцо"

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Авито Путешествия выступит партнёром национального туристского маршрута "Золотое кольцо", отмечающего 60-летие в 2027 году. Платформа возьмёт на себя коммуникационную и организационную поддержку юбилейных инициатив. Соглашение о сотрудничестве было подписано на Международном туристическом форуме "Путешествуй!".

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Партнёры и координаторы проекта: Минэкономразвития России и Центр стратегических разработок. Они же будут координировать работу, связанную с юбилейными мероприятиями, запланированными на 2027 год.

Трехсторонние соглашения уже подписали регионы "Золотого кольца": Москва, Ярославская, Московская, Владимирская, Нижегородская, Ивановская, Костромская, Тверская области и РПЦ.

"Для нас большая честь быть партнёром инициативы, которая реализуется на федеральном уровне и по прямому поручению президента. Национальный туристический маршрут "Золотое кольцо" уже знают и любят миллионы людей по всей стране. Сервис Авито Путешествия поможет с продвижением и организационной поддержкой, чтобы каждый, кто хочет увидеть древние города России, мог легко спланировать поездку, найти жильё и получить всю необходимую для путешествия информацию", — прокомментировал подписание Артем Кромочкин, управляющий директор Авито Путешествий.

Для координации всей работы в ЦСР уже несколько лет работает проектный офис, который призван синхронизировать работу всех заинтересованных сторон на "Золотом кольце".

"Активное вовлечение бизнеса в совместные проекты и проведение юбилейных мероприятий даст толчок развитию туризма, появлению новых объектов и точек притяжения, повысит интерес к истории своей страны. Ну, а использование бренда "Золотое кольцо" региональными производителями усилит внимание к локальным продуктам и услугам. Главный результат, который хочется получить, — это не просто празднование юбилея, а растущий туристический поток наших граждан и иностранцев в регионах проекта", — сказал генеральный директор ЦСР Павел Смелов.

По данным Авито Путешествий, сегодня "Золотое кольцо" — маршрут с выраженными лидерами спроса, который чаще выбирают для коротких и спонтанных поездок. Больше половины всех бронирований приходится на два самых популярных города — Нижний Новгород и Ярославль, а топ-6 городов собирают 82% спроса. Обычно туристы останавливаются в городах "Золотого кольца" на одну ночь: этого достаточно, чтобы увидеть основные достопримечательности и отправиться в следующий город. При этом в крупных локациях вроде Владимира или Костромы путешественники бронируют жильё за 2–3 дня до поездки, а вот в более камерных направлениях (Плёс, Суздаль) — заранее, в среднем за 9–12 дней.

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