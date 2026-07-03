В Самарской крепости установят интерактивный комплекс с VR-очками

Два смотровых бинокля со встроенными VR-очками с программным обеспечением появятся в башне Самарской крепости. Такая информация содержится в скорректированной концепции проекта туристского кода центра Самары.

По замыслу авторов проекта, комплекс "VR-окно" обеспечит погружение в лето 1586 года. VR-приложение покажет цифровую 3D-реконструкцию стрелецкой слободы и ладей на воде "поверх" реального вида из окна на современный город.

Напомним, на месте исторической застройки 1586 года, согласно концепции "Живая история: Князь Засекин и врата в Дикое поле", запланированы работы по формированию уникального иммерсивного пространства.

Гости смогут почувствовать себя современниками основания крепости, пообщаться с цифровым двойником князя Засекина на базе голосового искусственного интеллекта, увидеть город сквозь призму виртуальной реальности и благодаря тактильным инсталляциям и тематическим аромадиффузорам задействовать все органы чувств.

Проект также подразумевает изготовление и установку ярмарочного комплекса. Для него возведут новые строения - информационно-справочный центр, ремесленные лавки, деревянное ограждение. В существующих постройках разместят пространство для мастер-классов, кузницу и событийную площадку.