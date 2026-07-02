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Туризм Общество

Краеведческий марафон "Первооткрыватели в сердце России" проходит в Самарской области

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе набирает обороты масштабный Краеведческий марафон "Первооткрыватели в сердце России". Проект реализуется Самарской региональной молодежной общественной организацией "Центр социальных проектов" при грантовой поддержке Движения Первых. Краеведческий марафон призван пробудить интерес к родному краю и сделать региональный туризм по-настоящему молодежным и семейным.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Участники — молодые люди от 14 до 35 лет в составе команд учебных заведений и организаций, а также семейные сборные с детьми от 7 лет и друзьями семьи.

Программа включает организованные туристские походы по области, профильное обучение у экспертов, познавательные экскурсии, экологические акции, Турслет Первооткрывателей. Все маршруты проходят с профессиональным инструкторским сопровождением и включают элементы командного веревочного курса, обучение ориентированию и краеведческое просвещение.

Важное место в проекте занимает творческая составляющая. Проявить себя участники смогут в Конкурсах "Туристская песня", "Фоторепортаж" и "Пешеходный квест-маршрут". В ноябре по итогам всего марафона будут определены девять команд победителей. Лидеры рейтинга получат комплексное туристическое снаряжение, и абсолютно все участники получат новые знания, практические навыки и яркие впечатления.

"Приглашаем вместе с нами посмотреть на привычные места родного края по-новому, узнать его легенды и истории. Наш Краеведческий марафон дает возможность каждому открыть для себя красоту рядом — в пешей доступности, научиться работать в команде, укрепить дружеские и семейные связи и, конечно же, получить навыки безопасного туризма. Мы хотим, чтобы каждый участник почувствовал себя настоящим первооткрывателем!" — отметил Сергей Андриянов, исполнительный директор СРМОО "Центр социальных проектов".

В первом походе 20 июня Первооткрыватели покорили гору Барсук. Среди них были школьные группы, студенческие коллективы, семейные команды, объединившие сразу несколько поколений из Самары, Тольятти, Приволжья, Исаклов, Пестравки, Жигулевска и Октябрьска. Под руководством опытных инструкторов все участники прошли переправы, спуски и подъемы, научились ориентироваться по картам, ставить палатки и правильно собирать походный рюкзак. Для многих это стало первым опытом настоящего похода.

Следующий поход состоится 5 июля, команды отправятся на Молодецкий курган. Впереди также Рачейский бор и другие природные достопримечательности губернии.

Присоединиться к Первооткрывателям можно на любом этапе. Для этого необходимо отправить заявку на почту teritor-63@mail.ru

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