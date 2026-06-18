Мобильный ТИЦ Самарской области отправляется в презентационную экспедицию по России

С 20 июня мобильный туристский информационный центр Самарской области отправляется в презентационную экспедицию по регионам России.

Первым городом, в котором пройдет презентация туристических возможностей Самарской области станет Нижний Новгород, где мобильный ТИЦ будет работать 20, 21 июня на территории Нижне-Волжской набережной. В рамках мероприятия пройдут розыгрыши призов, викторины, презентации туристических программ и маршрутов.

На площадке будет функционировать точка почтовых отправлений, где каждый желающий сможет отправить открытку с символикой Самарской области в любую точку нашей страны.

Данная инициатива направлена на укрепление межрегионального сотрудничества в сфере туризма, повышение узнаваемости Самарской области среди жителей и гостей других регионов.



