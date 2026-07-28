От Жигулевских гор до "Станкозавода": проект "Медиаразведка" исследовал туристический потенциал региона

На протяжении недели в рамках проекта "Медиаразведка" в Самарской области проходил пресс-тур по ключевым достопримечательностям региона. Цель "Медиаразведки" — показать красоту региона и найти такие места, где захочет побывать каждый.

"Самарская область — это уже наш 128 тур. Мы привлекаем к участию лучшие медиа, лайфстайл блогеров, гастро-блогерев, чтобы максимально интересно рассказать о регионах нашей огромной страны", — рассказала Наталья Анисимова, организатор проекта "Медиаразведка".

Маршрут в Самарской области охватил наиболее яркие летние точки притяжения региона. Блогеры и журналисты совершили сплав на древнерусской Ладье в "Богатырской слободе", овладели верховой ездой в конном клубе "Степное поле", встретили закат у подножия Жигулевских гор.

В Тольятти гости посетили спортивное производство LADA Sport, осмотрели легендарную подводную лодку в Парковом комплексе истории техники имени К. Г. Сахарова, потренировали меткость в стрелковом комплексе "Ловчий Плюс" и закончили вечер знакомством с животными на ферме "Пара Альпак".

Участники открыли для себя бескрайнюю акваторию Жигулевского моря с широкими песчаными пляжами, покорили гору Стрельная, прикоснулись к творческой истории села Ширяево, посетив дом-музей Ильи Репина. Атмосфера единения с природой завершилась в глэмпинге "Лисички-сестрички", где гостей угостили традиционной волжской ухой.

Фото: Министерство туризма СО

В Самаре блогеры насладились заволжской атмосферой, влюбились в местную гастрономию, отправились на поиски Аленького цветочка, прокатились на экскурсионном автобусе-кабриолете, познакомились с Самарой как хлебной столицей. Яркой финальной точкой стала встреча заката на крыше арт-кластера "Станкозавод" под звуки живой музыки.

По итогам пресс-тура ожидается цикл публикаций в средствах массовой информации, блогах и соцсетях. Участница "Медиаразведки", блогер Инна Плетнева в Самарской области уже второй раз и уверена, что "Медиаразведка" — это прекрасный инструмент, который помогает "влюблять" людей в путешествия по России.