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Банки предлагают вкладчикам зафиксировать повышенную доходность

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российские банки повышают ставки по вкладам на длительные сроки, рассчитывая удержать клиентов на фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки ЦБ.

Фото: предоставлено банком ВТБ

"На фоне продолжающегося цикла снижения ключевой ставки сейчас оптимальный момент, чтобы зафиксировать высокую доходность на горизонте 6–12 месяцев и более, ведь она практически сравнялась с доходностью по коротким срокам. Размещение средств "вдолгую" позволит сохранить повышенную ставку на весь срок депозита независимо от будущих решений ЦБ", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По данным ЦБ, общерыночный объем сбережений физлиц в июне увеличился на 0,3% (0,2 трлн рублей). В ВТБ отмечают, что темпы роста портфеля розничных пассивов банка оказались в пять раз выше рыночных — более 1,5% за месяц.

"Клиенты корректируют выбор продуктов и сроков, но не сберегательную стратегию в целом", — добавил Алексей Охорзин.

По прогнозам ВТБ, объем привлеченных средств в российских банках по итогам года вырастет на 10%, превысив 72 трлн рублей.

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