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ОТП Банк: 64% участников программы стажировок переходят в штат

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк подвел итоги программы стажировок: 64% участников программы переходят в штат, а их средний срок работы в компании превышает показатели специалистов, пришедших с открытого рынка. На фоне высокого интереса студентов и растущего спроса на молодые таланты в августе банк открывает новый набор на стажировку.

"Для ОТП Банка программа стажировок — это не просто имиджевый проект, а системный способ выращивать кадры внутри компании. Почти 20% выпускников программы уже стали middle- или senior-специалистами. Спрос на программу подтверждает ее привлекательность: на последнюю волну мы получили более 7 тысяч откликов, конкурс составил 211 человек на место", — отмечает начальник отдела развития молодежных программ ОТП Банка Екатерина Новикова.

В основе программы стажировок лежит долгосрочное партнерство с ведущими вузами страны. Уже в первом полугодии банк провел 30 мероприятий для студентов: от бизнес-игр до встреч с руководством. Такой подход позволил ОТП Банку войти в топ-55 работодателей среди лучших студентов по версии Future Today и в топ-50 по версии Changellenge. В дальнейшем банк планирует расширять сотрудничество с вузами и развивать новые форматы взаимодействия со студентами.

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