Сбер открыл SberStudios — студию для производства контента

Сбер открыл SberStudios — одну из крупнейших в мире студий виртуального производства (Virtual Production). Здесь можно снять кино, сериалы, рекламу и клипы, провести мероприятие или создать эффекты любой сложности. Её ключевое преимущество — интеграция технологий в единый производственный процесс. Все технологии работают синхронно, поэтому режиссёр получает финальное изображение уже на площадке — это сокращает объём постпродакшна. Студия расположена в 16-м павильоне "Мосфильма".

Виртуальное окружение на LED-экране заменяет натурные локации, объёмная съёмка создаёт цифровые модели актёров, роботизированная система воспроизводит движения камеры любой сложности. Визуальные эффекты создаются с помощью ИИ — от переноса внешности до генерации массовки и фантастических персонажей.

Сердце студии — LED-экран AOTO для кинопроизводства: 50 метров в длину, 22 метра в диаметре, 9 метров в высоту. Актёры работают внутри виртуальной сцены, которая отрисовывается синхронно с движением камеры, а отражения и блики создают иллюзию единого пространства в кадре. В сложных динамических сценах актёры видят, что происходит в сцене, и могут взаимодействовать с виртуальными объектами. LED-потолок площадью 315 м² с улучшенной цветопередачей позволяет работать со сложными схемами света, а мобильные подкатные экраны — воссоздавать сцену при съёмке с любых ракурсов.

Владислав Крейнин, старший вице-президент, директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка:

"Наша команда стоит у истоков virtual production в России: ещё в 2020 году, в момент ребрендинга Сбера, мы провели первую в стране съёмку по этой технологии и с тех пор непрерывно развивали собственные решения, включая ИИ нового поколения. Сегодня мы открываем SberStudios — не просто павильон, а целый комплекс, где мы предлагаем полный цикл производства под ключ, от идеи до готового кадра, и готовы обучать команды и развивать индустрию вместе с партнёрами. В пилотном режиме сняли здесь больше 30 проектов кино и рекламы, а сегодня открываем двери официально. Наш опыт становится драйвером для креативной индустрии: мы открываем российским режиссёрам и продюсерам возможности, которые раньше были доступны только в ведущих мировых студиях и выводим креативную индустрию страны на качественно новый уровень".

В павильоне площадью 1600 м² собрано несколько передовых технологий для разных творческих задач:

Volumetric-студия. Единственная в России профессиональная студия для съёмки объёмного видео. Десятки синхронизированных между собой камер машинного зрения одновременно снимают актёров со всех сторон и ракурсов, создавая фотореалистичный 3D-контент в движении.

Motion Control. Роботизированная система Mark Roberts Bolt X обеспечивает высокоточное воспроизведение сложных траекторий движения камеры.

AI VFX. Команда специалистов, которая разрабатывает визуальные эффекты с использованием ИИ. Обеспечивает создание визуальных эффектов, включая изменение внешности актёра, генерацию цифровой массовки, достройку окружения, изменение освещения и удаление объектов из кадра.

Какие проекты можно снять

В SberStudios снимаются кино, сериалы, рекламные ролики, музыкальные клипы. Также студию можно использовать для мероприятий: конференций, презентаций, иммерсивных шоу, спортивных и киберспортивных трансляций с AR-эффектами в прямом эфире. SberStudios работает в пилотном режиме уже год, за время пилотного запуска уже было снято несколько крупных проектов. Среди них — фильмы "Пропасть", "Весельчак У", "Садко", рекламные ролики для ведущих компаний страны.

Съёмки перестают зависеть от погоды, времени суток, переездов на локации и занятости актёра. Зимняя сцена летом, ночной океан или марсианский пейзаж: все сцены можно снимать в любой последовательности. Теперь любая продакшн-компания может воспользоваться технологиями SberStudios — достаточно подать заявку на съёмки.