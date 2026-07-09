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Cпортивный фестиваль "ВТБ Лука Ультра трейл и байк" пройдет 11 и 12 июля в Самарской области

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 и 12 июля в селе Ширяево Самарской области пройдёт 6-й спортивный музыкальный семейный фестиваль "ВТБ Лука Ультра трейл и байк" (12+). Регистрация на событие продолжается и доступна на сайте lukaultratrail.ru.

Фото: архив АНО "Волгамэн"

Фестиваль объединит поклонников бега, велоспорта и активного отдыха на живописных маршрутах Жигулёвской Луки.

Мероприятие проводит АНО "Волгамэн" при поддержке министерства спорта Самарской области, Всероссийской федерации легкой атлетики, администрации городского округа Жигулёвск и села Ширяево. Официальным партнёром события выступает банк ВТБ.

В этом году "ВТБ Лука Ультра трейл и байк" выходит за рамки традиционных спортивных стартов. Организаторы подготовили дистанции для взрослых и детей любого уровня подготовки от 500 м до 100 км, которые можно проехать на велосипеде, пробежать, пройти "северной ходьбой" или просто пешком. Яркими событиями фестиваля станут ночной и костюмированный забеги, а также концертная программа и фаер-шоу.

Для участников фестиваля также будет организован вертикальный забег на Монастырскую гору, где установлен Крест Памяти и Покаяния. Крест изготовили кузнецы Евгений и Владимир Ершовы, Михаил Петров в честь 2000-летия Рождества Христова.

Особенностью фестиваля этого года станет партнёрство с Русским географическим обществом. Гостей мероприятия ждут истории о Самарской губернии, походная баня на природе с мастер-классом по парению, водные приключения на каяках, пеший маршрут на гору Верблюд (5 км), музей истории волжских цивилизаций и музей Репина, а также авторские маршруты по Жигулёвской Луке — штольни и смотровые площадки. Для участников фестиваля будет организован палаточный лагерь. Он разместится в непосредственной близости от стартового городка, что позволит в полной мере прочувствовать атмосферу спортивного праздника.

"Для ВТБ поддержка массового спорта — это системная работа. Мы помогаем таким стартам, потому что они меняют города и людей. Это вклад в здоровье нации и развитие территорий, укрепление корпоративной культуры. Трейл в живописном Ширяево — событие, которое создаёт позитивный образ региона и дарит незабываемые эмоции", — отметил управляющий ВТБ в Самарской области — вице-президент Максим Папков.

"ВТБ Лука Ультра трейл и байк в этом году — больше, чем просто забег или велогонка. В партнёрстве с Русским географическим обществом мы создали программу, которая позволяет прожить эти выходные, а не просто пробежать дистанцию. Приглашаю всех — от опытных спортсменов до новичков присоединяться к нам в Ширяево. Мы ждём каждого, кто готов к настоящему приключению!" — добавил основатель серии стартов "Волгамэн" Антон Сирота.

Узнать подробнее о программе фестиваля и зарегистрироваться можно на официальном сайте: https://lukaultratrail.ru/summer/.

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