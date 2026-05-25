В Самаре при поддержке ПСБ прошел юбилейный полумарафон "ЗаБег.РФ"

САМАРА. 25 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 23 мая, в Самаре при поддержке ПСБ состоялся юбилейный - десятый - всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". На синхронный старт вышло около 3000 человек, в том числе 150 сотрудников самарского офиса ПСБ и членов их семей.

Фото: предоставлено ПСБ

Трасса проходила по аллее "Последняя миля" у стадиона "Солидарность Самара Арена". Испытать свои силы могли спортсмены любого возраста и подготовки. Участникам были доступны три дистанции на выбор: ПСБ 5 км, 10 км или 21,1 км. Для детей и подростков организована отдельная трасса протяженностью 1 км.

"Спорт давно стал частью корпоративной культуры ПСБ - наши сотрудники регулярно участвуют в соревнованиях как в Самарской области, так и за ее пределами. Однако "ЗаБег.РФ" занимает среди них особое место. Это событие, которого с нетерпением ждут и любители бега, и профессиональные спортсмены. Оно объединяет людей не только внутри отдельных регионов, но и всю страну от Камчатки до Калининграда. И мы рады быть частью этого масштабного события уже на протяжении восьми лет", - отметил региональный директор ПСБ в Самарской области Виталий Белоцкий.

Первый полумарафон "ЗаБег.РФ" состоялся 21 мая 2017 года одновременно в десяти городах России, в том числе в Самаре. В этом году забег охватил 124 российских города и 15 часовых поясов. На старт вышло более четверти миллиона участников. ПСБ выступает генеральным спонсором проекта "ЗаБег.РФ" с 2019 года.

Каждому - по медали: публикуем фото с многотысячного забега в Самаре, в котором не осталось проигравших

Самарцы пробежали в "Кроссе нации"

В Самаре прошел X "Космический полумарафон"

