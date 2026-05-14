Спорт набирает популярность в Самарской области

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Жители Самарской области стали чаще заниматься спортом. С начала года посещаемость сайтов фитнес-клубов и тренажерных залов в регионе выросла на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: предоставлено пресс-службой МегаФона

Жители региона чаще всего планируют спортивную активность на будни - к такому выводу пришли в МегаФоне, изучив обезличенные данные абонентов. Самым популярным днем стал понедельник, на который приходится почти пятая часть всего недельного "спортивного" интернет-трафика - 18%. К воскресенью интерес к тренировкам снижается до минимума.

Женщины на 37% чаще мужчин просматривают расписания групповых занятий и читают новости клубов. Самые вовлеченные посетители таких сайтов - жители области в возрасте от 35 до 44 лет.

"Помимо занятий в залах, жители области все чаще выбирают онлайн‑тренировки с персональными тренерами и разнообразными фитнес‑программами, - отметил Никита Пикульников, директор МегаФона в Самарской области. - Чтобы обеспечить комфортный доступ к таким услугам в любом месте, наши инженеры улучшают сеть. С начала года действующее оборудование обновили в Самаре, Тольятти, Сызрани, Кинеле. Работы прошли также в 57 селах и поселках в 22 районах губернии. В результате мобильный интернет у пользователей стал работать быстрее".

По данным регионального министерства спорта, сегодня физической культурой регулярно занимаются 62,5% жителей Самарской области. Параллельно с ростом интереса к самостоятельным тренировкам растет и поддержка профессионального спорта. Люди следят за новостями, болеют за команды, покупают билеты на матчи и атрибутику.

Абсолютным лидером по популярности в регионе остается футбол. Этим видом спорта интересуются порядка 80% посетителей профильных интернет-ресурсов. Высокий интерес подтверждается не только статистикой, но и присутствием в Самарской области сразу двух профессиональных клубов Российской премьер-лиги - "Крылья Советов" и "Акрон". При этом тольяттинский "Акрон" лидирует по приросту аудитории в Сети. С начала года интернет-трафик на официальном сайте клуба вырос в 1,5 раза по сравнению с показателями 2025 года.

Вторую строчку рейтинга занимает хоккей. Он также представлен в регионе двумя профессиональными командами - самарским "ЦСК ВВС" из Всероссийской хоккейной лиги и тольяттинской "Ладой", выступающей в Континентальной хоккейной лиге. На официальные ресурсы этих клубов приходится 7% от общей аудитории спортивных болельщиков региона.

Замыкает тройку лидеров баскетбол. За успехами земляков из клуба "Самара" наблюдают чуть более 5% от всех любителей спорта. Кстати, именно баскетбол - самая популярная командная игра среди молодежи. Доля абонентов младше 25 лет здесь превышает 10%.

