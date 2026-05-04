Самарцы стали призерами первенства Европы по русским шашкам

КЕМЕР. 4 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 20 по 29 апреля в турецком Кемере проходили первенство Европы и этап Кубка мира по 64-клеточным шашкам. В составе сборной России выступили спортсмены из Самарской области.

Фото: Михаил Черноземов

Султан Канюкаев стал победителем первенства в классической программе и бронзовым призером в молниеносной игре среди юношей до 11 лет.

Михаил Черноземов выиграл соревнования в молниеносной и быстрой игре и стал третьим в классике в категории до 11 лет. Среди юношей до 14 лет Михаил Пермяков выиграл блиц, стал вторым в классике и третьим в быстрой программе.

В возрастной категории до 20 лет Матвей Борисов выиграл две бронзовые медали в блице и классике, а также он взял бронзу в классической программе и золото в молниеносной игре на этапе Кубка мира по шашкам.

