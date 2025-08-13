Алексей Гребнев взял "серебро" на международном турнире в Алматы

С 4 по 12 августа в Казахстане проходил Almaty region open. Qonaev CUP 2025. Стартовый лист самого престижного турнира MASTERS насчитывал 62 участника (в том числе, 22 гроссмейстера, 2 женских международных гроссмейстеров, 23 международных мастера, 2 женских международных мастеров) из 16 стран, которые выявляли сильнейших по швейцарской системе в 9 туров.

Тольяттинскую школу шахмат на этом форуме представлял международный гроссмейстер Алексей Гребнев. В 9 сыгранных партиях наш спортсмен одержал 4 победы, 5 раз сыграл вничью, набрал 6,5 очка и лишь по дополнительным показателям уступил первенство конкуренту из Индии, стал серебряным призером соревнований.