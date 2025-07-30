Шахматист Алексей Гребнев выиграл Oskemen Open 2025

Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев выиграл представительный Oskemen Open 2025 в Усть-Каменогорске.

В международном фестивале, который проходил с 21 по 29 июля, участвовал 271 шахматист из 20 стран



Воспитанник шахматной школы олимпийского резерва № 4 из Тольятти, международный гроссмейстер Алексей Гребнев выступал в самой престижной категории Masters, объединившей 67 участников из 15 стран (в том числе, 19 гроссмейстеров, 2 женских гроссмейстеров, 20 международных мастеров и 5 женских международных мастеров), которые выявляли сильнейших по швейцарской системе в 9 туров.



Стартовый рейтинг-лист соревнований возглавлял Рихард Раппорт (2715), который занимает 28-е место в списке сильнейших среди действующих шахматистов планеты.

В остром соперничестве с более опытными конкурентами Алексей Гребнев в 9 сыгранных партиях одержал 5 побед, 4 раза сыграл вничью, набрал 7 очков и по дополнительным показателям опередил Рихарда Раппорта. Очная партия между ними в предпоследнем туре завершилась вничью.