Станислав Янушевский: "В Самарской области создана многоуровневая система развития шахмат"

Эта неделя в Самаре ознаменуется двумя значительными шахматными событиями: 29-30 июня проводится турнир по быстрым шахматам "Кубок председателя федерации шахмат Самарской области", а с 1 июля - мемориал прославленного куйбышевского гроссмейстера Льва Полугаевского, являющийся этапом Кубка России. Традиционные турниры ежегодно собирают высококвалифицированный состав с участием международных гроссмейстеров и дают возможность юным поклонникам шахматной игры сразиться с опытными соперниками. В преддверии этих крупных турниров поговорили о перспективах развития этого спорта в Самарской области с исполнительным директором региональной шахматной федерации, международным арбитром Станиславом Янушевским.

— Станислав Борисович, что в последние годы происходит в шахматах в регионе?

— Если говорить про последние 15 лет, то шахматная игра перестала быть увлечением для узкого круга и стала массовым движением. Сегодня мы наблюдаем беспрецедентный рост популярности шахматной игры: шахматы становятся частью образовательной среды, активно развиваются в городах и сельских районах Самарской области, проводятся спартакиады в трудовых коллективах и профессиональных объединениях, а юные шахматисты области успешно выступают на различных соревнованиях российского и международного уровней.

Количество занимающихся и принимающих участие в соревнованиях постоянно увеличивается. Все больше родителей приводят своих детей в шахматные клубы и секции по всему региону. Соответственно, растет потребность в тренерских кадрах. Многие молодые шахматисты, которые недавно сами выступали на турнирах, сегодня уже работают тренерами, передавая опыт подрастающему поколению.

Шахматная жизнь активно развивается в малых городах и сельских районах области. В ближайшее время ожидается еще больший прирост новых шахматистов, что потребует просторных и безопасных площадок для проведения турниров. Большинство шахматных помещений, в которых проводятся соревнования, рассчитаны на традиционно 50-70 участников. Теперь вынуждены в срочном порядке готовиться к турнирам с численностью 150-200 участников.

— Это в том числе благодаря усилиям федерации?

— Масштабы нашей работы можно оценить, посмотрев на количество соревнований. Каждый день в Самарской области стартует один или два шахматных турнира — фактически турниров проводится больше, чем дней в году. Непросто поддерживать такую активность. Например, для соблюдения требований Министерства спорта к проведению официальных соревнований необходимо обеспечивать работу квалифицированных шахматных арбитров, желательно своих, местных. Для подготовки и обучения профессионального шахматного арбитра требуется несколько лет непрерывной практики, причем, чем выше заявленная судейская категория, тем сложнее требования к кандидату.

фото предоставлено Федерацией шахмат Самарской области

Каждое проведенное шахматное мероприятие — результат большой организационной работы. Но именно такая работа позволяет шахматной игре становиться доступнее для тысяч жителей Самарской области и обеспечивает дальнейшее развитие шахмат в регионе.

— Как все это отражается на спортивных результатах?

— Прирост числа занимающихся закономерно приводит к росту спортивных результатов. Если брать исключительно результаты 2026 года, то можно отметить бронзовые медали команды мальчиков "Жигули" на командном первенстве России. Для Самарской области это особенное достижение и значимый показатель, если учитывать, что крупнейшие шахматные центры страны, такие как Москва и Санкт-Петербург, имеют возможности выставлять в первенстве России сразу несколько команд.

В личных дисциплинах добиваются успехов тольяттинские юные шахматисты: Тимофей Коновалов стал чемпионом страны среди мальчиков по шахматной композиции, а Мария Калугина, ранее обладатель Кубка России среди девочек, заняла высокое шестое место на первенстве мира по быстрым шахматам в Сербии среди девушек. Успехи нынешнего поколения тольяттинских шахматистов продолжают традиции, заложенные тольяттинцами Валерием Скачковым — трехкратным чемпионом России среди мальчиков, и Алексеем Гребневым — чемпионом мира и Азии среди юношей.

Среди наиболее перспективных юных шахматистов региона также называют девятилетнего Андрея Савенкова из Самары, который уже сегодня уверенно заявляет о себе на всероссийском уровне.

Можно сказать, чем больше детей получают возможность заниматься шахматами, тем больше появляется перспективных спортсменов, способных занимать высокие места на первенствах России и мира.

— Как обстоят дела материально-технической базой?

— Сегодня руководящий центр областной шахматной федерации расположен в уютном помещении "Самарской шахматной гостиной", основанной в 2010 году по инициативе председателя федерации Евгения Александровича Серпера. "Самарская шахматная гостиная" работает круглогодично, без выходных. Ежедневно до позднего вечера здесь решаются многочисленные вопросы по развитию шахмат, нередко требующие срочного принятия решений, проходят встречи с организаторами соревнований, представителями трудовых коллективов и образовательных учреждений, проводятся соревнования и спартакиады, ведется учетная документация.

Параллельно решаются вопросы обеспечения областных школ необходимым инвентарем. На самом деле требуются внушительные финансовые расходы для приобретения шахматных досок, фигур, часов, методических комплектов.

фото предоставлено Федерацией шахмат Самарской области

За всеми этими масштабными переменами стоит системная работа Федерации шахмат Самарской области при поддержке профильных министерств региона и губернатора Самарской области.

— Для обеспечения этой работы нужны тренеры и педагоги.

— Сегодня 1565 педагогов Самарской области прошли организованные Федерацией шахмат России курсы повышения квалификации по программе "Интеграция шахматной культуры в образовательный процесс" под руководством одной из ведущих специалистов страны Эльвиры Уманской.

Особую роль в обучении талантливых детей Самарской области играет региональный образовательный центр для одаренных детей "Вега", созданный по аналогии с сочинским образовательным центром "Сириус", где шахматное направление было открыто весной 2016 года при личном участии президента Владимира Владимировича Путина. Спустя несколько лет было принято решение создать подобный центр в Самарской области. Среди спортивных дисциплин в "Веге" шахматы стали, как и в "Сириусе", обязательным направлением. В 2026 году профильное направление "Спорт/шахматы" отметило пятилетний юбилей, за это время в сменах приняли участие более 400 детей. С детьми работает известный педагог — международный гроссмейстер Павел Валерьевич Скачков — главный тренер Самарской области и тренер юношеской сборной России.

Заметный вклад в развитие шахматного движения вносит президент Федерации шахмат Сызрани Дмитрий Алексеевич Поздняков. Благодаря его инициативам шахматы получили новый импульс развития в городе, а проект по их популяризации был поддержан грантом Фонда Владимира Потанина.

— Какие у федерации планы развития?

— Сейчас одним из важнейших направлений становится реализация программы развития шахмат, поддержанная губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым, подразумевающая обучение детей в системе общего образования. Особенность программы заключается в том, что шахматы возможно рассматривать не только как спортивную игру, в которой есть победитель и проигравший, но и как образовательное средство — некий интеллектуальный тренажер, способствующий развитию логического мышления, памяти, концентрации внимания и способности принимать взвешенные решения.

Обучение детей шахматной игре, гармонично сочетающей в себе элементы безупречной формальной логики и законы диалектики, отвечает задачам интеллектуального развития подрастающего поколения, особенно в условиях взаимодействия современных детей и искусственного интеллекта. В ноябре 2025 года президент России Владимир Владимирович Путин, выступая на всероссийском форуме по развитию ИИ, отметил важность обучения детей шахматам. Прямая цитата: "…Надо выработать такой подход к обучению, чтобы ребенок задачи решал и возможности искусственного интеллекта использовал. Как это сделать?.. Надо учить шахматами заниматься, математикой заниматься… Вот это я вас прошу, честно говоря, всех прошу подумать над этим… Для будущих поколений, для России очень важно".

Таким образом, задачу по реализации программы развития шахмат в Самарской области следует рассматривать как задачу государственного значения, направленную на превентивное решение будущих вызовов стремительно меняющегося мира. Совершенно непонятно, какое влияние будет оказывать искусственный интеллект на развитие мышления детей.

Подводя итог, скажу, что все перечисленное позволяет говорить о том, что в Самарской области создана многоуровневая система развития шахмат — от первых ходов ребенка за шахматной доской до подготовки спортсменов международного уровня. И пожалуй, самое важное достижение заключается не в чемпионских местах и медалях. Главное — это возможность. Возможность для тысяч детей и взрослых приобщиться к шахматам, раскрыть свои способности, стать частью большого, дружного и постоянно растущего шахматного сообщества Самарской области.