Алексей Гребнев победил на шахматном Мемориале Андраника Маргаряна

В Ереване состоялся шахматный Мемориал Андраника Маргаряна. Турнир гроссмейстеров завершился победой тольяттинца — Алексея Гребнева. Россиянин набрал 6,5 очков из 9 и на пол-очка опередил Беника Агасарова (Армения), Сину Мохаведа (Иран), Арсена Давтяна и Эмина Оганяна (оба — Армения). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.



Такой результат сложился так как Алексей одержал четыре победы и еще пять партий свел вничью в девяти турах игры по круговой системе.

При этом ему не хватило пол-очка до выполнения норматива гроссмейстерского балла.