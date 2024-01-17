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Алексей Гребнев победил на шахматном Мемориале Андраника Маргаряна

ЕРЕВАН. 17 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ереване состоялся шахматный Мемориал Андраника Маргаряна. Турнир гроссмейстеров завершился победой тольяттинца — Алексея Гребнева. Россиянин набрал 6,5 очков из 9 и на пол-очка опередил Беника Агасарова (Армения), Сину Мохаведа (Иран), Арсена Давтяна и Эмина Оганяна (оба — Армения). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели.

Такой результат сложился так как Алексей одержал четыре победы и еще пять партий свел вничью в девяти турах игры по круговой системе.

При этом ему не хватило пол-очка до выполнения норматива гроссмейстерского балла.

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