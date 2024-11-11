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Алексей Гребнев выиграл первенство мира по шахматам среди юношей до 18 лет

ФЛОРИАНОПОЛИС. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев выиграл первенство мира по шахматам среди юношей до 18 лет в Бразилии.

Фото: Федерация шахмат России

Он второй год подряд выигрывает турнир юношей до 18 лет. Гребнев набрал 9 очков. На втором месте финишировал Алдияр Ансат (Казахстан) - 8,5 очков. На третьем месте - Ян Климковский (Польша), в активе которого 8 очков. 

Всего российские спортсмены завоевали семь медалей, с большим отрывом выиграв медальный зачет.

Первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет проходило в бразильском городе Флорианополис. В соревнованиях приняли участие 520 шахматистов из 62 стран мира. Нашу страну представляли 17 спортсменов.

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