Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев выиграл первенство мира по шахматам среди юношей до 18 лет в Бразилии.

Он второй год подряд выигрывает турнир юношей до 18 лет. Гребнев набрал 9 очков. На втором месте финишировал Алдияр Ансат (Казахстан) - 8,5 очков. На третьем месте - Ян Климковский (Польша), в активе которого 8 очков.

Всего российские спортсмены завоевали семь медалей, с большим отрывом выиграв медальный зачет.

Первенство мира среди юношей и девушек до 14, 16 и 18 лет проходило в бразильском городе Флорианополис. В соревнованиях приняли участие 520 шахматистов из 62 стран мира. Нашу страну представляли 17 спортсменов.