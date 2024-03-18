Самарский спортсмен стал чемпионом России по спорту слепых в дисциплине "Стоклеточные шашки"

В поселке Красные Ткачи Ярославской области с 7 по 17 марта проходил чемпионат России по спорту слепых в дисциплине "стоклеточные шашки" среди мужчин и женщин. В нем принимали участие спортсмены из 11 регионов России, которые разыграли первенство в 9 турах. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Победителем соревнований и чемпионом России 2024 года стал спортсмен из Самарской области Эмиль Галиев. В решающем туре воспитанник тренера Андрея Букова смог вырвать победу, опередив ярославского гроссмейстера Ивана Смуркова на 1 очко. Самарский спортсмен набрал 16 очков из 18 возможных, не проиграв ни одной партии.

Ирина Кузьмина по итогам чемпионата заняла 4-е место среди женщин, набрав 8 очков и на два балла отстав от победительницы Елены Седенко из республики Крым.

В апреле в Костроме в чемпионате России по спорту слепых в дисциплине "русские шашки" в составе сборной Самарской области примут участие Эмиль Галиев, Сергей Архипов, Дмитрий Писнов, Виктория Архипова и Ирина Кузьмина.