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Самарец Александр Молчанов стал чемпионом мира по бильярдному спорту

СУРГУТ. 17 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сургуте в Ханты-Мансийском автономном округе с 6 по 13 июня проходил чемпионат мира в дисциплине "Свободная пирамида". В соревнованиях принимали участие 99 спортсменов из 29 стран.

Победителем стал самарский спортсмен, член сборной России Александр Молчанов. В финале он одержал уверенную победу — 9:4 — над мастером спорта международного класса из Белоруссии Денисом Колосовым.

Подготовили спортсмена тренеры Артем Зотов и Валерий Грищенко.

"Впервые самарский спортсмен завоевал самый главный титул в бильярдном спорте. Для нас это по-настоящему историческое событие, — комментирует председатель региональной общественной спортивной организации "Самарская областная федерация бильярдного спорта" Константин Лукьянов. — Федерация продолжит делать все возможное для развития бильярдного спорта в регионе и подготовки молодых спортсменов, которым теперь есть на кого равняться". 

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