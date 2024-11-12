Юные самарские спортсмены стали лауреатами первенства мира по русским шашкам

В Турции завершилось первенство мира по русским шашкам. Соревнования проходили в молниеносной, быстрой и классической программе, сообщает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Самарский спортсмен Михаил Черноземов стал победителем во всех трех дисциплинах в своей возрастной категории — до 9 лет.

В классической программе Михаил Черноземов выступал в объединенной возрастной категории — спортсмены до 9 и до 11 лет, но опередил и более старших соперников. На его счету 5 побед и 2 ничьих — 12 баллов в общем зачете.

Самарец Султан Канюкаев занял второе место в молниеносной и в классической программе среди мальчиков до 9 лет и стал третьим в быстрой программе.

Михаил Черноземов и Султан Канюкаев становятся лауреатами первенства мира по русским шашкам второй год подряд.