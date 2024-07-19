Неделя шахмат в Самаре завершилась масштабным турниром в парке Гагарина

Мероприятие состоялось в рамках всероссийского спортивного марафона "Сила России". Сторонники "Единой России" совместно со Штабом общественной поддержки партии провели турнир по шахматам для жителей областной столицы, передает пресс-служба самарского реготделения партии "ЕР".

Первый региональный этап открытого шахматного турнира в рамках Всероссийского спортивного марафона "Сила России" прошёл в парке им. Гагарина. На любительский турнир записались более полусотни жителей областной столицы.

Дамир играет в шахматы еще со школы. Искусству древней игры научился сам, в свободное время увлекается сетевой игрой на виртуальной шахматной доске, сражаясь онлайн с соперниками по всему миру.

"Прочитал в соцсетях, что будет в Самаре такой турнир, — рассказал Дамир. — Хотелось бы вживую сыграть, это совсем другое ощущение, хорошо, что появилась такая возможность".

Соревнования прошли по швейцарской системе в 11 туров с применением компьютерной жеребьевки.

"Самарский регион всегда славился сильной шахматной школой, — поделился главный судья, судья второй категории Николай Гранкин. — Этот турнир еще и отличная возможность не только напомнить всем о победах шахматистов-волжан, но и популяризировать этот интеллектуальный вид спорта в нашем регионе".

На соревнования пришли сторонники "Единой России", волонтеры партии, активисты "Молодой Гвардии". Впервые попробовал свои силы в таком масштабном турнире молодогвардеец Александр Мишин из Железнодорожного района Самары.

"Я кандидат в мастера спорта по плаванию. В списке спортивных достижений есть и победы в настольном теннисе, а вот шахматы — мое увлечение. Это такая зарядка для ума", — уверен молодой человек.

Только три победителя в каждой возрастной категории получают право на участие в федеральном этапе соревнования. Всем игрокам вручили сертификаты участников шахматного турнира.

"Спорт объединяет людей, — рассказал председатель Самарского регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Сергей Андриянов. — Площадки шахматного турнира — лишь часть спортивных мероприятий, которые мы проводим в регионе в рамках всероссийского марафона "Сила России" как для молодежи, так и для людей серебряного возраста. Это и волейбол, и футбол, и плавание. И шахматы в этом смысле — самый демократичный вид спорта. Я сам играю в шашки, очень приятно, что сегодня на площадке много людей играет в шахматы, уверен, что этот турнир в будущем станет традиционным мероприятием спортивным, которое мы будем организовывать".

По итогам региональных турниров победители пройдут в федеральный полуфинал в онлайн-формате. Затем состоится финал, где 3 сильнейших участника со всей страны получат возможность сыграть шахматную онлайн-партию с прославленным гроссмейстером Сергеем Карякиным.

Напомним, что шахматный турнир в Самаре прошел при активном содействии Самарской областной федерации шахмат, Регионального совета сторонников партии и штаба общественной поддержки "Единой России".