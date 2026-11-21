Тольяттинский "Акрон" потерпел поражение от воронежского "Факела" в матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча на стадионе "Солидарность Самара Арена" завершилась со счетом 0:2. Существенное влияние на ход игры оказало удаление защитника хозяев Вячеслава Бардыбахина в первом тайме.

В стартовые минуты "Акрон" активно пошел вперед и уже на первой минуте создал опасный момент. В дальнейшем тольяттинцы продолжили искать возможности для взятия ворот: шансы отличиться имели Артем Шумaнский, Слободан Тедич и Константин Марадишвили.

Однако на 16-й минуте хозяева остались вдесятером. Первоначально Вячеслав Бардыбахин получил желтую карточку, но после вмешательства VAR арбитр изменил решение и показал защитнику красную карточку за фол на Александре Кокшарове. Нападающий "Факела" впоследствии был заменен из-за тяжелой травмы — перелома средней трети большеберцовой кости.

Численное преимущество позволило гостям перехватить инициативу. На 43-й минуте Максим Турищев открыл счет, а еще до перерыва Белайди Пуси забил второй мяч в ворота "Акрона".

В начале второго тайма тренерский штаб тольяттинцев провел тройную замену: вместо Тедича, Марадишвили и Пестрякова на поле появились Роча, Беншимол и Болдырев. Позднее в игру также вступили Фернандес и Хосонов.

Несмотря на попытки отыграться, хозяевам не удалось изменить ход встречи. В концовке опасные моменты у ворот "Факела" возникали у Беншимола и Лончара, однако счет остался прежним — 0:2.

После 15-го тура "Акрон" располагается на 14-й строчке промежуточной турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги.

Следующий матч тольяттинцы проведут в рамках шестого тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России. Во вторник, 24 ноября, "Акрон" примет московский ЦСКА. Начало встречи — в 18:00 по самарскому времени.