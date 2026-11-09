Никита Кокарев: "Очень важно держать голову холодной в таких ситуациях"

Вратарь "Крыльев Советов" Никита Кокарев подвел итоги победного матча с "Оренбургом" (2:0) в 14-м туре Российской Премьер-Лиги. Голкипер оценил игру самарской обороны, рассказал о сложностях первого тайма, реакции команды на удаления у соперника и поделился мнением о возможной замене Амара Рахмановича в предстоящей встрече с "Ростовом".

— Не замерзли сегодня?

— Ни в коем случае не замерз. Игра, особенно в первом тайме, была достаточно тяжелой, потому что "Оренбург" — хорошо организованная команда. У них есть определенный стиль, которым они классно пользуются. Не просто так они находятся в верхней части таблицы. В первом тайме было несколько моментов, которые я считаю достаточно важными.

Во втором тайме, после второго удаления, мы уже взяли игру под контроль, и все проходило спокойнее. Единственное, в концовке не хотелось бы, чтобы ребята немного теряли концентрацию и создавали себе моменты на ровном месте. А так оборона сегодня очень хорошо справилась.

— Во втором тайме с трибун было слышно, как болельщики подгоняли команду вперед. Это как-то влияло на вас или нужно было сохранять холодную голову, понимая, что игра под контролем?

— Их посыл, конечно, понятен. Мы играли не просто в большинстве, а в очень большом большинстве. Естественно, трибуны хотят видеть больше атак и хорошего футбола. Но все-таки не стоит забывать, что в таких ситуациях очень важен результат. Нельзя просто так бежать вперед сломя голову, чтобы забить третий, четвертый или пятый мяч. Нужно спокойно доигрывать встречу и, если получится, создавать моменты. Важно держать голову холодной в таких ситуациях.

— Во втором тайме вам попали по лицу. Что там произошло?

— Не знаю, как это выглядело со стороны. Я хотел быстро ввести мяч в игру, игрок просто отмахнулся и попал мне по лицу. Не понимаю, почему судья подбежал и начал говорить, чтобы я вставал, что ничего такого не произошло. Для меня это странно. Если бы подобное сделал я, это было бы пенальти и желтая карточка. Не понимаю, чем эта ситуация отличается от эпизода в нападении. Любое касание лица, как по мне, — это желтая карточка. Зачем махать руками, зачем что-то блокировать?

— Было ли дополнительное давление на команду из-за того, что "Оренбург" получил два удаления, а от "Крыльев" ждали обязательной победы?

— Нет, в принципе, тут нужно было просто спокойно проводить атаки так, как мы умеем. Было видно, что "Оренбург" со временем устает, а к концовке это стало особенно заметно. Мне сзади было отчетливо видно, как появляются свободные зоны. Думаю, с трибун это тоже замечали. Я был уверен, что мы воспользуемся своими моментами, потому что ребята очень классно отрабатывают такие ситуации на тренировках.

У нас бывают упражнения, в которых мы играем в большинстве и меньшинстве. Я был уверен, что мы забьем как минимум два мяча.

— Учитывая стиль игры "Оренбурга", после двух удалений у соперника не возникло ощущения облегчения?

— Нет, ни в коем случае не выдохнули. Наоборот, нужно было дать ребятам импульс, подбодрить их, чтобы как раз не возникло этого ощущения, что можно расслабиться. Нужно было продолжать атаковать и играть в свой футбол.

— Амар Рахманович пропустит следующий матч из-за карточки. Есть ли уже предварительный план, как его заменить?

— Это точно не ко мне вопрос, это к тренерскому штабу. Сегодня на замену вышел молодой, горячий Казбек, который очень хочет забивать как можно больше мячей. У него большое желание. Думаю, если он будет играть, то мы не почувствуем замены и разницы.

— Сергей Песьяков впервые за долгое время попал в заявку на матч. Можешь рассказать о его самочувствии?

— Думаю, лучше спросить об этом у него самого. Он сможет более подробно рассказать.

— "Крылья" поднялись на шестое место в турнирной таблице. Удивляет такой результат?

— Нет, не удивляет. Нам нужно просто продолжать играть в свой футбол. Надеюсь, у нас будет возможность подняться еще выше.

В следующем матче 15-го тура Российской Премьер-Лиги "Крылья Советов" сыграют на выезде с "Ростовом". Встреча состоится в Ростове-на-Дону в пятницу, 20 ноября, начало — в 20:30 по самарскому времени.