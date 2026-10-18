Роберто Фернандес: "Мы ехали за победой, но не получилось добиться результата"

Защитник "Акрона" Роберто Фернандес поделился эмоциями после ничьей с махачкалинским "Динамо" и рассказал о своем голе в матче 11-го тура РПЛ.

В субботу, 17 октября, тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" в Каспийске в рамках 11-го тура чемпионата России — 1:1. Защитник красно-черных Роберто Фернандес стал автором единственного гола своей команды, позволившего ей сравнять счет. После матча футболист рассказал о своих эмоциях, непростой серии выездных встреч и эпизоде, в котором ему удалось отличиться.

— Роберто, как ты воспринимаешь сегодняшний результат? Его можно оценивать по-разному. Какие у тебя эмоции после игры?

— Конечно, мы немного разочарованы. Мы ехали сюда с полной уверенностью, что сможем добиться победы и заработать три очка. Но, к сожалению, матч сложился так, что нам не удалось добиться нужного результата.

— У команды была непростая серия из трех выездных матчей за последнюю неделю или десять дней. Насколько это было сложно и могло ли повлиять на сегодняшний результат?

— Все наши поездки проходили в достаточно комфортных условиях. Все было хорошо и удобно. Нам специально старались обеспечить максимально комфортные условия, чтобы мы могли показывать результат на футбольном поле.

— Поздравляю с забитым голом! Как получилось, что ты оказался фактически на позиции центрального нападающего?

— Если честно, сейчас даже не вспомню в деталях, как все произошло. Мы проигрывали со счетом 0:1, и, конечно, всеми мыслями я был сосредоточен на том, чтобы помочь команде. Я пошел в определенную зону, сделал передачу, затем переместился дальше — и мяч как раз отскочил туда. В итоге я оказался на позиции девятки.

— Этот гол вызвал у тебя особые эмоции? Приятно было забить?

— Честно говоря, в тот момент я больше переживал из-за того, что произошло в эпизоде, и ждал решения судьи. Мы проигрывали, а затем сравняли счет, но не было такого сильного эмоционального всплеска, будто мы уже победили. Поэтому мы старались как можно быстрее вернуться на свои позиции и попытаться забить еще.

— В том эпизоде произошел стык, были ли у тебя болевые ощущения? Сейчас все в порядке?

— Да, все хорошо, все нормально.

Следующий матч "Акрон" проведет 24 октября в Самаре. В рамках 12-го тура чемпионата России тольяттинцы встретятся с московским "Динамо". Начало игры — в 13:45 по самарскому времени.