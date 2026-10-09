Новички "Крыльев Советов" встретились с болельщиками перед матчем со "Спартаком"

Футболисты самарской команды пообщались с поклонниками, ответили на вопросы и пригласили их на предстоящую игру.
В четверг, 8 октября, в ивент-холле "Сигнал" состоялась встреча новичков "Крыльев Советов" с болельщиками. Мероприятие прошло в преддверии домашнего матча самарской команды с московским "Спартаком" и собрало большое количество поклонников клуба.
В начале встречи с приветственным словом выступил главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов. Он отметил, что команда уже живёт предстоящей игрой и ждёт поддержки трибун.
"Мы рады, что вы здесь. Ребята с удовольствием хотят с вами познакомиться и пообщаться. Но поверьте нам, мы все уже живём в преддверии игры, которая будет через два дня. Мы живём стадионом, мыслями о том, что вы все придёте", — обратился к болельщикам Булатов.
После этого состоялось общение с футболистами. Одним из самых эмоциональных моментов стала фанатская перекличка с участием полузащитника Ислама Чеснокова. Ведущий предложил игроку зарядить трибунную кричалку, а болельщики дружно подхватили знакомые слова: "Вперёд за "Крылья"! Вперёд!"
Нападающий Казбек Мукаилов выразил надежду, что сможет порадовать самарских болельщиков результативной игрой.
"Надеюсь, что получится отличиться, и главное, чтобы команда победила", — отметил футболист.
Полузащитник Денис Макаров, недавно отличившийся дублем в товарищеском матче с "Акроном", получил вопрос о том, когда ждать его голов в играх Российской Премьер-лиги. Ответ прозвучал без долгих раздумий — в ближайшем матче со "Спартаком".
Ещё одним приглашением на игру поделился полузащитник Мартин Крамарич. Футболист обратился к болельщикам на родном словенском языке, передав им приглашение прийти на стадион в субботу и поддержать команду в матче с московским клубом.
Полузащитник Никита Салтыков, ранее отметившийся голевой передачей на Амара Рахмановича в матче с "Локомотивом", рассказал, что для него важнее всего командный результат.
"Во-первых, хочу всех поприветствовать. Спасибо, что пришли. Сколько будет голевых передач — без разницы, главное, чтобы мы выигрывали", — сказал Салтыков.
Защитник Юрий Горшков, которому напомнили о его результативных матчах против "Спартака", с улыбкой отреагировал на вопрос, опасается ли московская команда его перед встречей в Самаре.
"Не знаю, думаю, нет", — ответил футболист, добавив, что у "Крыльев" много хороших игроков, поэтому сопернику стоит опасаться прежде всего нападающих.
После общения с футболистами для всех желающих организовали автограф- и фотосессию. Болельщики смогли лично пообщаться с новичками команды и сделать памятные фотографии.
В ближайшем матче в рамках 10-го тура РПЛ "Крылья Советов" примут "Спартак" на "Солидарность Самара Арене". Игра состоится в субботу, 10 октября, в 18:30.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.