Новички "Крыльев Советов" встретились с болельщиками перед матчем со "Спартаком"

Футболисты самарской команды пообщались с поклонниками, ответили на вопросы и пригласили их на предстоящую игру.

В четверг, 8 октября, в ивент-холле "Сигнал" состоялась встреча новичков "Крыльев Советов" с болельщиками. Мероприятие прошло в преддверии домашнего матча самарской команды с московским "Спартаком" и собрало большое количество поклонников клуба.

В начале встречи с приветственным словом выступил главный тренер "Крыльев Советов" Сергей Булатов. Он отметил, что команда уже живёт предстоящей игрой и ждёт поддержки трибун.

"Мы рады, что вы здесь. Ребята с удовольствием хотят с вами познакомиться и пообщаться. Но поверьте нам, мы все уже живём в преддверии игры, которая будет через два дня. Мы живём стадионом, мыслями о том, что вы все придёте", — обратился к болельщикам Булатов.

После этого состоялось общение с футболистами. Одним из самых эмоциональных моментов стала фанатская перекличка с участием полузащитника Ислама Чеснокова. Ведущий предложил игроку зарядить трибунную кричалку, а болельщики дружно подхватили знакомые слова: "Вперёд за "Крылья"! Вперёд!"

Нападающий Казбек Мукаилов выразил надежду, что сможет порадовать самарских болельщиков результативной игрой.

"Надеюсь, что получится отличиться, и главное, чтобы команда победила", — отметил футболист.

Полузащитник Денис Макаров, недавно отличившийся дублем в товарищеском матче с "Акроном", получил вопрос о том, когда ждать его голов в играх Российской Премьер-лиги. Ответ прозвучал без долгих раздумий — в ближайшем матче со "Спартаком".

Ещё одним приглашением на игру поделился полузащитник Мартин Крамарич. Футболист обратился к болельщикам на родном словенском языке, передав им приглашение прийти на стадион в субботу и поддержать команду в матче с московским клубом.

Полузащитник Никита Салтыков, ранее отметившийся голевой передачей на Амара Рахмановича в матче с "Локомотивом", рассказал, что для него важнее всего командный результат.

фото: Виталий Ежов

"Во-первых, хочу всех поприветствовать. Спасибо, что пришли. Сколько будет голевых передач — без разницы, главное, чтобы мы выигрывали", — сказал Салтыков.

Защитник Юрий Горшков, которому напомнили о его результативных матчах против "Спартака", с улыбкой отреагировал на вопрос, опасается ли московская команда его перед встречей в Самаре.

"Не знаю, думаю, нет", — ответил футболист, добавив, что у "Крыльев" много хороших игроков, поэтому сопернику стоит опасаться прежде всего нападающих.

После общения с футболистами для всех желающих организовали автограф- и фотосессию. Болельщики смогли лично пообщаться с новичками команды и сделать памятные фотографии.

В ближайшем матче в рамках 10-го тура РПЛ "Крылья Советов" примут "Спартак" на "Солидарность Самара Арене". Игра состоится в субботу, 10 октября, в 18:30.