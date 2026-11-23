В августе 2026 г. ранним утром житель Самары сел за руль своей Lada Kalina в состоянии опьянения и поехал по городским улицам. Вскоре его остановили инспекторы ДПС. На требование пройти медосвидетельствование мужчина отказался.

Как уточнили в прокуратуре Кировского района, оказалось, что это не первый подобный проступок 51-летнего самарца: ранее водитель уже получал административное наказание за езду в нетрезвом виде.

В итоге суд признал его виновным по уголовной статье и назначил 160 часов обязательных работ, а также лишил права управлять транспортом на полтора года. Кроме того, автомобиль конфисковали в доход государства.