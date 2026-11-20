В Исаклинском районе женщину оштрафовали на 4 тыс. руб. за оскорбления в переписке, сообщает региональная прокуратура.

57‑летняя женщина из личной неприязни отправляла дочери своего сожителя голосовые сообщения с оскорбительными высказываниями, унижающими честь и достоинство девушки.

По итогам проверки в отношении сельчанки возбудили дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ ("Оскорбление"). Мировой судья признал женщину виновной и назначил штраф в 4 тыс. рублей.