Инцидент произошел в четверг, 19 ноября, в Ленинском районе, сообщает самарское Управление ГУ МЧС.

Площадь возгорания составила 1 кв. м. Ситуация наглядно показывает риски захламления мест общего пользования.

В Самарской области за прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС выезжали на ликвидацию 8 пожаров, на ликвидацию последствий ДТП подразделения привлекались 10 раз. Происшествий на водных объектах не зарегистрировано.