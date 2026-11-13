В Шигонском районе ночью в кювет съехал и загорелся грузовик

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В пятницу, 13 ноября, около 2:10 на 4 км дороги Климовка — Левашовка Шигонского района с кювет съехал и загорелся грузовой автомобиль DAF.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС