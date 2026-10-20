В Похвистнево ликвидирован пожар в общежитии, эвакуированы десятки людей

Во вторник, 20 октября, в 17:09 на пульт пожарно‑спасательного отряда № 35 поступил сигнал о пожаре в Похвистнево, на ул. Революционной. Горела комната на третьем этаже пятиэтажного общежития, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
Горели домашние вещи. Площадь огня составила всего 2 кв. м, но в замкнутом пространстве многоэтажки даже небольшое пламя быстро создает угрозу задымления.
На месте работали расчеты пожарно‑спасательного отряда № 35 и специалисты пожарной части ООО "Промгазсервис". Для тушения подали один ствол "Б", а в задымленных зонах работали два звена газодымозащитной службы. Локализовать пламя удалось уже в 17:14, открытое горение ликвидировали к 17:19, а полностью пожар потушили к 18:17.
Из здания эвакуировали 30 человек. Трех жильцов спасатели вывели непосредственно из опасной зоны. Пострадал хозяин комнаты — мужчина с инвалидностью.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !