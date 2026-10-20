В Похвистнево ликвидирован пожар в общежитии, эвакуированы десятки людей

Во вторник, 20 октября, в 17:09 на пульт пожарно‑спасательного отряда № 35 поступил сигнал о пожаре в Похвистнево, на ул. Революционной. Горела комната на третьем этаже пятиэтажного общежития, сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям"

Горели домашние вещи. Площадь огня составила всего 2 кв. м, но в замкнутом пространстве многоэтажки даже небольшое пламя быстро создает угрозу задымления.

На месте работали расчеты пожарно‑спасательного отряда № 35 и специалисты пожарной части ООО "Промгазсервис". Для тушения подали один ствол "Б", а в задымленных зонах работали два звена газодымозащитной службы. Локализовать пламя удалось уже в 17:14, открытое горение ликвидировали к 17:19, а полностью пожар потушили к 18:17.

Из здания эвакуировали 30 человек. Трех жильцов спасатели вывели непосредственно из опасной зоны. Пострадал хозяин комнаты — мужчина с инвалидностью.