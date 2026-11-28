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В пятницу, 27 ноября, в Чапаевске произошел пожар со смертельным исходом. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области