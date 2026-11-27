Серебряный призёр Олимпиады-2024 в миксте 11-я ракетка мира, уроженка Жигулевска Диана Шнайдер одержала победу в матче в формате "Битва полов" с бывшей 21-й ракеткой мира, обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании Даниэлем Эвансом на турнире "Трофеи Северной Пальмиры" — 2026.

Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу россиянки, пишет championat.com.

Победа Шнайдер стала первой для команды "Сфинксов" на текущем розыгрыше "Трофеев".

Ранее Анастасия Потапова и Корентен Муте, представляющие команду "Львов", одержали победу в матче с Кареном Хачановым и Юлией Путинцевой из команды "Сфинксов" со счётом 4:4, 4:2, 4:3.

Международный командный турнир проходит в КСК "Арена" с 27 по 29 ноября.