Диана Шнайдер и Мертенс не сумели выйти в финал парного разряда турнира в Пекине

Воспитанница тольяттинской школы тенниса Диана Шнайдер и бельгийка Элисе Мертенс не сумели выйти в финал турнира категории WTA-1000 в Пекине в парном разряде, сообщает championat.com. В матче полуфинала они проиграли канадке Габриэле Дабровски и представительнице Бразилии Луизе Стефани. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 0:1 [7:10].

Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут. Шнайдер и Мертенс сделали четыре эйса и две двойные ошибки, реализовав при этом два брейк-пойнта из трех. Их соперницы Дабровски и Стефани пять раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти.