Тольяттинская спортсменка взяла бронзу на первенстве мира по прыжкам на батуте

В Китае в Нанкине завершились соревнования первенства мира и юниорского чемпионата мира по прыжкам на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе.

Среди юниорок 15-16 лет в индивидуальных прыжках на батуте по итогам финального упражнения бронзовую медаль выиграла Ева Старостина, представляющая сборную России.

Спортсменка из Самарской области является воспитанницей тольяттинской МБУ СШОР № 7 имени Виталия Гройсмана и тренера Елены Дорофеевой.