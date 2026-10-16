Диана Шнайдер закончила выступление в Ухане, проиграв Остапенко

Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер не смогла продолжить выступления на турнире в Ухане. В четвёртом круге соревнований она проиграла представительнице Латвии 34-й ракетке мира Елене Остапенко.

Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:1 в пользу Остапенко.

Теннисистки провели на корте 1 час 44 минуты. Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт. На счету её соперницы шесть подач навылет, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта, пишет championat.com.