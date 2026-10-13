Диана Шнайдер с победы начала турнир в Ухане

Уроженка Жигулевска, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Ухане, пишет championat.com.

На старте соревнований она обыграла представительницу Великобритании Кэти Бултер (54-я в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 29 минут. В её рамках Шнайдер один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Бултер ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Ухане Диана Шнайдер сыграет с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Зейнеп Сёнмез (Турция).