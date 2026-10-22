Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Уроженка Жигулевска, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо, обыграв в матче второго круга представительницу Филиппин 20-й номер мирового рейтинга Александру Эалу.

Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:4, сообщает championat.com.

Матч продолжался 1 час 55 минут. В его рамках Шнайдер ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Эалы один эйс, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных.

За выход в полуфинал россиянка поборется с 12-й ракеткой мира американской теннисисткой Ивой Йович.